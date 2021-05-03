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البرلمان العربي يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في المملكة

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:05 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية بطريقة متعمدة في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية على منطقتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، والتي تصدت لهم الدفاعات الجوية السعودية باعتراضهم وتدميرهم بنجاح.

كما حذر البرلمان العربي من استمرار الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي والتي تعكس إصرارها على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية والتي تعد "جرائم حرب"، ورفض الدعوات الرامية إلى إنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني، داعيًا المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وجدد البرلمان العربي، تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدًا أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها الميليشيا الإرهابية، وتعاملها بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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المملكة البرلمان العربي استهدف المدنيين

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