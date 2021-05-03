مالديني يكشف عن حقيقة قطع مفاوضات تجديد عقد دوناروما مع ميلان

كشف باولو مالديني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ميلان، عن قطع طريق مفاوضات تجديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري، عقب مواجهة بين مجموعة المشجعين والحارس جيانلويجي دوناروما في مقر التدريبات.





ومازال الغموض يحلق حول مستقبل حارس منتخب إيطاليا الذي ينتهي عقده في يونيو القادم، وتوجهت عناصر من الأولتراس إلى مركز ميلانيلو الرياضي أمس السبت، للتعبير عن موقفها بشكل مباشر.





ووفقًا للمعلومات الواردة بوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، فأن الجماهير أبلغت الحارس بأنه لا يجب أن يخوض مباراة القمة ضد يوفنتوس.





وعقب مالديني للوكالة الإيطالية "فإن من المهم أن نشدد بقوة على أنه، لا أحد خارج إدارة ميلان يقرر من يلعب ومن يجدد، بجانب أن هناك العديد من القرارات المعينة تخص المدرب وتتعلق بملعب كرة القدم، بينما يختص النادي بالشؤون التعاقدية".





وفي سياق متصل، أن ودوناروما ليس اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، إذ لم يتفق صانع اللعب هاكان شالهان أوغلو على عقد جديد أيضا.





ولكن مالديني أوضح أنه لن يتم البت في تجديد العقود حتى نهاية الموسم الجاري.





وقررت إدارة ميلان تجميد كل عمليات تجديد العقود حتى نهاية الموسم، للسماح للفريق بالتركيز فقط في الدوري، وسنستمر في حماية اللاعبين كما نفعل دائما.