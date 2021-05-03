موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري الممتاز

يلتقي فريق بيراميدز ونظيره وادي دجلة يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.









وتقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.









وتذاع المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقات المحلية المصرية.









ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يأتي وادي دجلة في المرتبة الساسة عشر برصيد 16 نقطة.