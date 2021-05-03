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رمضان شهر الإنتصارات بثقافة بالمنيا

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد قصر ثقافة المنيا من خلال الأونلاين محاضرة بعنوان "رمضان شهر الإنتصارات" حاضرها مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا، وتحدث خلالها عن الإنتصارات التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، منها غزوة بدر الكبرى وهى أولى المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام، كانت غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان من العام الثاني للهجرة ، وفتح مكة في 20 رمضان عام 8 هجرية، حيث قاد النبي صل 10 آلاف مقاتل لفتح مكة، بعد أن نقضت قريش صلح الحديبية مع حلفاء النبي، واعتداء قبيلة بني بكر حلفاء قريش على قبيلة خزاعة حلفاء المسلمين، ثم تحدث عن فتح الأندلس، وحرب السادس أكتوبر 1973 والتي وافقت العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، حيث عبرت قوات الجيش المصري خط بارليف ودمرت نقاط الدفاع الإسرائيلية شرق القناة، بجانب محاضرة وقراءة فى كتاب "السفر الأخير" قدمها القاص سعيد عوض، بالإضافة إلى أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء وهم الشاعر مينا ناصف عياد، والشاعر أحمد عبد الفتاح، الشاعر أبراهيم ضاحى حيث قدموا العديد من قصائدهم الشعرية التى تنوعت بين الفصحى والعامية.



 قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى وتابلوهات غنائية راقصة متنوعة منها "التحطيب، التنورة، الطهور"، بالإضافة لفقرة عزف على الآلات الشعبية تدريب الفنان سيد تونى.

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