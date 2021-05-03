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عامل الدليفري الذي التقى بالرئيس يكشف تفاصيل ما حدث (فيديو)
الإثنين 03/مايو/2021 - 02:09 م
هدى عبدالرازق
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قال إسلام عويس، عامل "الدليفري" الذي التقى بالرئيس السيسي، إنه يبلغ 28 عاما، ويعيش في عزبة الهجانة، ومتزوج منذ 4 سنوات، مضيفا: "أنا معنديش تليفزيون.. بشتغل 10 ساعات عشان أجيب 100 جنيه".
وأشار "عويس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، "الحياة صعبة دخلي في الشهر 1200 جنيه غير النور والكهرباء والغاز"، مشيرا إلى أنه كان متوجه إلى منطقة بولاق وفوجىء بموكب يسير بجانبه، حتى اوقفته سيارة منهم.
وأشار إلى أن الرئيس سأل عن الخوذة أول شيىء، مضيفا: "أنا كنت عايز اتكلم ومش قادر.. ومكنتش مصدق، لافتا إلى أن الدولة وفرت له سيارة تاكسي، معلقا: "ادوني تاكسي أكل منه عيش، وفوجئت بالموضوع، وبشكر ربنا والرئيس السيسي جدا على أكبر هدية أعطها ليا".
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