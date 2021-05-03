عامل الدليفري الذي التقى بالرئيس يكشف تفاصيل ما حدث (فيديو)

قال إسلام عويس، عامل "الدليفري" الذي التقى بالرئيس السيسي، إنه يبلغ 28 عاما، ويعيش في عزبة الهجانة، ومتزوج منذ 4 سنوات، مضيفا: "أنا معنديش تليفزيون.. بشتغل 10 ساعات عشان أجيب 100 جنيه".





وأشار "عويس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الإثنين، "الحياة صعبة دخلي في الشهر 1200 جنيه غير النور والكهرباء والغاز"، مشيرا إلى أنه كان متوجه إلى منطقة بولاق وفوجىء بموكب يسير بجانبه، حتى اوقفته سيارة منهم.



