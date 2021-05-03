وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان العامة يتوجهان إلى العاصمة الليبية طرابلس

توجه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان العامة يشار غولر، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إعادة فتح السفارة الفرنسية في العاصمة طرابلس.

وقال ماكرون، خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفقًا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية، إنه سيعاد فتح السفارة الفرنسية في طرابلس اعتبارًا من الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية أغلقت عام 2014 رغم أنها ظلت ناشطة.