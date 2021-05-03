17 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات بالبورصة الاسبوع الماضي

ارتفعت إجمالي قيم التداولات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مسجلة 17 مليار جنيه، بالتداول على 2.5 مليون ورقة مالية من خلال تنفيذ 146 ألف عملية.

وكانت مؤشرات البورصة قد حققت أداء متباين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والتى من المقرر أن تستأنف تداولاتها غدا الثلاثاء 4-5-2021 هذا الاسبوع بعد إجازة رسمية استمرت يومي الأحد والاثنين.

وانخفض المؤشر الرئيسي " egx30" على مدار تعاملات الأسبوع الماضي "بنسبة 1.18% ليصل إلى 19476.26 نقطة، بينما ارتفع مؤشر " egx70" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستويات 2085 نقطة، وارتفع أيضا المؤشر " egx100" متساوي الأوزان بنسبة 1.09% إلى 2974.07 نقطة، وارتفع مؤشر" egx50" متساوي الأوزان بنسبة 0.10% إلى 2041 نقطة.

واستحوذت الأسهم على نسبة 51% من إجمالي قيم التداولات، في حين مثلت إجمالي قيم السندات 48%.





واستحوذ الأجانب على نسبة 6.8 %و العرب على 4.6 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 3.15 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 5.77 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 1.83 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 2.10 %و سجل العرب 7.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.728 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2.591 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.