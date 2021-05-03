تصدرت "جوجل".. كل ما تريد معرفته عن صلاة التسابيح



صلاة التسابيح.. تصدرت تلك الكلمات مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة، لبحث المصريين عنها نظرا لفضائلها خلال العشر الأواخر من رمضان.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن صلاة التسابيح بعد تصدرها مؤشرات البحث على موقع "جوجل":



- صلاة التسابيح أربع ركعات أي بتسليمة واحدة، بدون تشهد أوسط، لافتة إلى أنه في كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة.



- بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 15 مرة.



- ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده.. إلخ، ثم تقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات".



- ثم تهوي ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد في السجود وتقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات.



- ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات.





- ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول "سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر" 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.



-من الممكن أن يصليها المسلم مرة كل يوم، فإن لم يستطع فمرة كل شهر، فإن لم يستطع فمرة كل عام، فإن لم يستطع فمن الممكن أن يصليها مرة واحدة فقط في العمر، مضيفًا أن بعض التابعين كان يصليها يوميًا، بسبب فوائدها العظيمة والثواب الكبير.



- يفضل صلاتها ولو مرة واحدة في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، فهي مفرجة للكروب.



- تشتمل تلك الصلاة على فضل عظيم فهو كنز من كنوز العرش، نظرًا لاحتوائها على عدد كبير من التسبيحات وذكر الله سبحانه وتعالى.



- صلاة التسابيح سبب في غفران جميع الذنوب، سرها وعلانيتها، صغيرها وكبيرها، خطأها وعمدها، قديمها وحديثها، فمن أراد أن يغفر الله جميع ذنوبه فليصلي صلاة التسابيح.