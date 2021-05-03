محافظ قنا: خلو الحدائق والمتنزهات من الرواد في شم النسيم يعكس وعي المواطنين



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الحدائق والمتنزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تمامًا من أى رواد للإحتفال بعيد شم النسيم، بعد إجراءات صارمة للوحدات المحلية للمدن، بدأت بغلق كافة الحدائق أمام المواطنين.



وأشار محافظ قنا، إلى أن إلتزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للحدائق والمتنزهات العامة والخاصة يعكس وعى وحرص الأهالي واحساسهم بالمسئولية تجاه تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



ووجه محافظ قنا، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعيًا إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات لخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم مؤكدا ان أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.



وأوضح الداودي، بأنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة لكافة الحدائق لاسيما خلال الفترة المسائية والتي تمثل فترة الذروة لخروج المواطنين للمتنزهات.