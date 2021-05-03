وزراء مجموعة الدول السبع يجرون أول محادثات شخصية مباشرة منذ عامين

من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والتنمية من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في لندن هذا الأسبوع في أول مناقشاتهم المباشرة منذ عامين، حيث سيجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين محادثات مع المضيف البريطاني دومينيك راب في وقت لاحق اليوم الاثنين.





من المرجح أن يظهر انسحاب القوات من أفغانستان واتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المناقشات بين بلينكين وراب. ومن المرجح أيضًا أن تظهر صفقة تبادل أسرى محتملة مع إيران في محادثاتهما. وقد تصاعدت التكهنات بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تجريان محادثات مع إيران بشأن إطلاق سراح السجناء، مما قد يؤدي إلى إطلاق سراح المرأة البريطانية الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف.





في وقت مبكر من يوم الاثنين، أجرى بلينكين محادثات ثنائية مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي حول مجموعة من الموضوعات بما في ذلك جائحة فيروس كورونا وأزمة المناخ، بالإضافة إلى إثارة المخاوف بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.





يوم الثلاثاء، ستجتمع مجموعة السبع بكامل هيئتها. بالإضافة إلى الأعضاء الآخرين في G-7 - كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي - وتمت دعوة ممثلين من أستراليا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.



