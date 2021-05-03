Advertisements

إنطلاق فعاليات القوافل الثقافية للمسرح المتنقل الوادى الجديد

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
Advertisements

فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم كافة أشكال الفكر والفن، وتحقيق العدالة الثقافية، ووصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا ثقافيا، ولمجابهة التعصب وإعادة تشكيل الوعى، انطلقت قوافل المسرح المتنقل للمرة الثانية بالخارجة بفرع ثقافة الوادى الجديد.


وقد تضمنت الفعاليات عقد محاضرة ثقافية بعنوان "طرق التسويق الجديدة فى ظل جائحة كورونا"، حاضرها أحمد سعد، تحدث فيها عن أهم طرق التسويق الجديدة، وأن التسويق الإلكترونى من أهم الضروريات في حياة المؤسسات والمصانع والشركات التجارية في المجتمعات المحلية والعالمية، فمئات الملايين أصبحوا يتصلون بشبكة الإنترنت يومياً من جميع أنحاء العالم، وماهى أدواته، وأفضل وسائل التسويق الإلكترونى التى تحتاجها وتكلفتها، وكيفية الدمج بين التسويق العادى والتطور التكنولوجي، إلى جانب أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة الخارجة تبارى فيها الشعراء سعيد ساسي، ناصر دمرداش بالعديد من القصائد فى حب الوطن، وفى الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها "هلت ليالى" للمجموعة، مدد يا نبي أداء محمد عطايا، وأغنية المسك فاح أداء عبدالرحمن خالد، صلى الله عليه وسلم لناهد محمد، وأغنية يا رسول الله أجرنا غناء محمد مغاورى، الفرقة من تدريب المايسترو على السيد.

أخبار تهمك

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 6 ساعات

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ ساعة و 16 دقيقة

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف علي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا قبل مباريات إياب نصف النهائي

منذ ساعة و نصف

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل أول صفقات ريال مدريد الصيفية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

شكوك حول مشاركة نجم ريال مدريد أمام تشيلسي غداً

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:25 ص

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

01:20 م

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

01:03 م

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

01:44 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي