إنطلاق فعاليات القوافل الثقافية للمسرح المتنقل الوادى الجديد





فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على نشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم كافة أشكال الفكر والفن، وتحقيق العدالة الثقافية، ووصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجا ثقافيا، ولمجابهة التعصب وإعادة تشكيل الوعى، انطلقت قوافل المسرح المتنقل للمرة الثانية بالخارجة بفرع ثقافة الوادى الجديد.









وقد تضمنت الفعاليات عقد محاضرة ثقافية بعنوان "طرق التسويق الجديدة فى ظل جائحة كورونا"، حاضرها أحمد سعد، تحدث فيها عن أهم طرق التسويق الجديدة، وأن التسويق الإلكترونى من أهم الضروريات في حياة المؤسسات والمصانع والشركات التجارية في المجتمعات المحلية والعالمية، فمئات الملايين أصبحوا يتصلون بشبكة الإنترنت يومياً من جميع أنحاء العالم، وماهى أدواته، وأفضل وسائل التسويق الإلكترونى التى تحتاجها وتكلفتها، وكيفية الدمج بين التسويق العادى والتطور التكنولوجي، إلى جانب أمسية شعرية لنادى أدب قصر ثقافة الخارجة تبارى فيها الشعراء سعيد ساسي، ناصر دمرداش بالعديد من القصائد فى حب الوطن، وفى الختام قدمت فرقة الموسيقى العربية عرض فنى وكوكتيل من الأغانى منها "هلت ليالى" للمجموعة، مدد يا نبي أداء محمد عطايا، وأغنية المسك فاح أداء عبدالرحمن خالد، صلى الله عليه وسلم لناهد محمد، وأغنية يا رسول الله أجرنا غناء محمد مغاورى، الفرقة من تدريب المايسترو على السيد.