موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة





إستقر الدولي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي على التشكيلة التي سيخوض بها المارد الأحمر مواجهة اليوم الأثنين ضد غزل المحلة والتي تجمع الفريقان لحساب مواجهات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري.





ومن المُنتظر أن يلعب النادي الأهخلي المواجهة بالتشكيل التالي :-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل "كوكا".





في خط الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.





الهجوم: محمد شريف.





يُذكر أن الأهلي تعادل في الجولة الماضية مع الجونة بهدف لكل فريق حيث تقدم طاهر محمد طاهر للأهلي من تصويبة قوية قبل أن يدرك محمد نجيب التعادل للجونة في الوقت القاتل.