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محافظ البحر الأحمر: خلو الشواطئ العامة والمنتزهات في شم النسيم يعكس وعي المواطنين

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
محمد طه
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قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إن الشواطئ العامة والمنتزهات بجميع مدن المحافظة ظهرت خالية تمامًا من أى رواد للإحتفال بعيد شم النسيم، بعد إجراءات صارمة للوحدات المحلية للمدن، بدأت بغلق كافة الشواطئ العامة والمنتزهات أمام المواطنين.

وأشار حنفى، إلى أن إلتزام أهالي المحافظة بالتعليمات وعدم الخروج للشواطئ والمتنزهات العامة يعكس وعى وحرص الأهالي واحساسهم بالمسئولية تجاه تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ البحر الأحمر، الشكر للأهالي لحرصهم على التجاوب التام مع الإجراءات الاحترازية المقررة، داعيًا إياهم إلى استمرار الإلتزام بمثل هذه الإجراءات لخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم مؤكدا ان أجهزة الدولة تبذل قصارى جهدها للخروج من هذه الأزمة والحفاظ على حياة المواطنين.

جدير بالذكر شهدت شواطئ البحر الأحمر، حالة من الهدوء والإلتزام بتعليمات مجلس الوزراء، فيما أغلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر جميع الشوارع المؤدية إلى الشواطئ العامة مع إنتشار الخدمات الأمنية الثابتة والمتنقلة.
محافظ البحر الأحمر: خلو الشواطئ العامة والمنتزهات في شم النسيم يعكس وعي المواطنين
محافظ البحر الأحمر: خلو الشواطئ العامة والمنتزهات في شم النسيم يعكس وعي المواطنين
محافظ البحر الأحمر: خلو الشواطئ العامة والمنتزهات في شم النسيم يعكس وعي المواطنين
محافظ البحر الأحمر: خلو الشواطئ العامة والمنتزهات في شم النسيم يعكس وعي المواطنين

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