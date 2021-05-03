شيخ الأزهر: جماعات الإرهاب والتطرف مدلسون في كل ما يصدر عنهم (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إن التيار الوسطي هو وحده الجدير بمهمة التجديد الذي تتطلع إليه الأمة، وهو التجديد الذي لا يشوه الدين ولا يلغيه، وإنما يأخذ من كنوزه ويستضيئ بهدية ويترك ما لا يناسب من أحكامه الفقهية لفتراته التي قيلت فيها، والتي كانت تمثل آنئذ تجديد استدعاه تغير الظروف والأحوال.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن القضايا التي هي محل التجديد كثيرة ولا يستوعبها مؤتمر؛ ولذا قرر الأزهر الشريف إنشاء مركز دائم باسم مركز الأزهر للتراث والتجديد يضم علماء المسلمين من داخل مصر وخارجها ومجموعة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في مجالات المعرفة ممن يرغبون في الإسهام في عملية التجديد.



