كارتيرون يرفض استمرار نجم الزمالك





وتعاقد نادي الزمالك مع سيف الدين الجزيري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 8 ملايين جنيه، ويمكنه أن يقوم بتفعيل عقد الشراء مقابل 12 مليون جنيه بعد نهاية الموسم الحالي.





ويرى باتريس كارتيرون أن اللاعب غير مقنع بالنسبة له ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو مع الزمالك.





وأكد كارتيرون لمسئولي الزمالك أنه يرغب في التعاقد مع مهاجم سوبر في الفترة المقبلة، والاستغناء عن سيف الجزيري.





وتعادل الزمالك أمس الأحد مع بيراميدز بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بقاء نجم الفريق سيف الدين الجزيري والمعار من صفوف المقاولون العرب.