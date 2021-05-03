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عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي حدد مصيره مع الفريق الكتالوني وأبلغ القرار للإدارة.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن ليونيل ميسي أبلغ إدارة البلوجرانا برئاسة خوان لابورتا أنه يرغب في البقاء وعدم الرحيل بنهاية عقده خلال شهر يونيو القادم.

وكان ميسي قد أرسل تليفاكس للإدارة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو والتي رفضت رحيله وتمسكت بأن يبقى لحين نهاية عقده الذي ينتهي بنهاية صيف العام الجاري 2021.

ومن المُنتظر أن تشهد الساعات القادمة جلوس والد ميسي ولابورتا على طاولة التفاوض من أجل الوصول إلى صيغة العقد الجديد والذي يضمن ببقاء الدولي الأرجنتيني في الكامب نو لسنوات إضافية.

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ميسي برشلونة الدوري الاسباني

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