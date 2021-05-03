"مين يقدر على كريستيانو".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

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"مين يقدر على كريستيانو".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم
الإثنين 03/مايو/2021 - 03:31 م
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين.
ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٢٧ نقطة.
وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:
1- كريستيانو رونالدو.. 27 هدف.
2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.
3- سيمون نوانكو .. 19 هدف
4- لويس مورييل .. 19 هدف
5- ايموبيلي.. 19 هدف.
6 – دوشان فلاهوفيتش.. 19 هدف.
7- لورنزو إنسيني .. 17 هدف
8- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.
9- لاوتارو مارتينيز .. 15 هدف
10- جواو بيديو غلفاو .. 15 هدف.
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