Advertisements

"مين يقدر على كريستيانو".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:31 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
حسام مجدي
Advertisements
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز قبل مباريات اليوم الإثنين.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس حاليا صدارة جدول ترتيب هدافي مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد ٢٧ نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: 

1- كريستيانو رونالدو.. 27 هدف.

2- روميلو لوكاكو .. 21 هدف.

3- سيمون نوانكو .. 19 هدف

4- لويس مورييل .. 19 هدف

5- ايموبيلي.. 19 هدف.

6 – دوشان فلاهوفيتش.. 19 هدف.

7- لورنزو إنسيني .. 17 هدف

8- زلاتان إبراهيموفيتش.. 15 هدف.

9- لاوتارو مارتينيز .. 15 هدف

10- جواو بيديو غلفاو .. 15 هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري الإيطالي جدول ترتيب هدافي الدوري الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و نصف

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ 19 دقيقة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 18 ساعة

"مين يقدر على كريستيانو".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

منذ 41 دقيقة

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ حوالي 3 ساعات

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 9 ساعات

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

كارتيرون يرفض استمرار نجم الزمالك

منذ 41 دقيقة

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ ساعتين و 52 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

03:28 م

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

01:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي