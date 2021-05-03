إسرائيل تعلن فتح تحقيق في حادث التدافع الذي أدى إلى مقتل 45 شخصا

فتحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تحقيقًا في حادث التدافع الذي أدى إلى مقتل 45 شخصًا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وكانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت مقتل 45 شخصًا، وإصابة 150 آخرين بجروح جراء حادث التدافع الضخم الذي وقع خلال احتفال ديني شارك فيه عشرات آلاف اليهود المتشدّدين، في أكبر تجمّع في البلاد منذ بدء جائحة كورونا.

جاء ذلك في انهيار جسر أثناء احتفالهم بعيد الشعلة في الخليل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

ويحتفل اليهود في إسرائيل وأنحاء العالم بعيد الشعلة والمعروف أيضًا باسم "لاج بعومر"، إشارة إلى اليوم الـ33 لتعداد الأيام بعد عيد الفصح.