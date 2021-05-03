بالأرقام.. كشف حساب موسيماني في 38 مباراة مع الأهلي قبل مباراة غزل المحلة

يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لخوض مباراة جديدة مع المارد الأحمر ضد فريق غزل المحلة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 – 2021.









موسيماني قاد الأهلي لتحقيق 11 انتصارًا في الدوري الممتاز من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن، وتعادل في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وحصد 37 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة، ويأمل في مواصلة الانتصارات في مباراة الليلة.









وتعادل الأهلي في مباراته الأخيرة مع فريق الجونة بهدف لمثله في مباراة الجولة 18 بالدوري الممتاز.

ماذا قدم موسيماني مع الأهلي؟









قاد موسيماني فريق الأهلي في 38 مباراة بمختلف البطولات، حقق 28 انتصارا مع المارد الأحمر، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، سجل لاعبو الفريق 75 هدفا تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي واستقبلت شباكه 27 هدفًا.









نجح موسيماني في التتويج مع الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك، كما حصد كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، وحصل على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية.









وصعد المدرب الجنوب إفريقي بالأهلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، وتنتظره مواجهة قوية ضد نظيره فريق ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.









ويتطلع موسيماني لقيادة الأهلي لتحقيق فوز جديد على حساب غزل المحلة اليوم الاثنين، لمواصلة مطاردة غريمه التقليدي الزمالك الذي يتصدر جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، حيث يأمل الفريق الأهلاوي للحفاظ على لقب البطولة المحلية.



