شاهد.. إغلاق النادي الاجتماعي بالغردقة في شم النسيم لمنع انتشار فيروس كورونا (صور)

رصدت عدسة بوابة الفجر الإخبارية، الأجواء داخل النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة؛ لرصد إغلاق الشواطئ والمتنزهات المختلفة بمدينة الغردقة، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر جميع الطرق المؤدية للشواطئ العامة والخاصة مع استمرار الرحلات البحرية المختلفة للجزر.



وشهدت شواطئ البحر الأحمر العامة إغلاقًا تامًا مع انتشار الأكمنة الأمنية في مختلف أنحاء المدينة، وحثت الأجهزة المعنية وإدارة الشاطئ العام المواطنين على عدم التجمع، حرصًا على سلامتهم، وبدا الشاطئ خاليًا تمامًا من أي مصطافين.



ومن جانبه قال أشرف فؤاد، مدير النادي الاجتماعي بالغردقة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إغلاق شاطئ النادي الاجتماعي يومي الاثنين والخميس، الموافقين 3 و6 مايو، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقًا لما ورد من تعليمات وقرارات لمحافظة البحر الأحمر.



وأضاف أنه لن يتم السماح بدخول النادي خلال هذين اليومين، حتى للأعضاء وغيرهم، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بمنع فتح البوابات أو الشواطئ أمام الجمهور في تلك الفترة.



وتواصل أجهزة مدن محافظة البحر الأحمر تطبيق الضبطية القضائية على الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتنظيم حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية ومتابعة التزامها بتطبيق تلك الإجراءات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.





ومن جانبها، أعلنت محافظة البحر الأحمر عن غلق بعض المتنزهات العامة والشواطئ ومنها النادي الاجتماعي والشاطئ العام (شاطئ 4)، وذلك بتوجيهات من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وفي إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.