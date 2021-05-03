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ملخص وأحداث مسلسل "لعبة نيوتن" 20.. ومواعيد عرض الحلقة الجديدة
الإثنين 03/مايو/2021 - 03:05 م
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن بطولة النجمة منى زكي والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.
مواعيد عرض مسلسل لعبة نيوتن 21
يتم عرض المسلسل عبر dmc يومياً الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحا و 10:00 صباحا.
ملخص وأحداث مسلسل "لعبة نيوتن" 20
شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل لعبة نيوتن مواجهة بين حازم "محمد ممدوح" و"مؤنس"، بعدما زار الأخير حازم فى منزله لمحاولة إقناعه بتسجيل الطلاق بينه وبين هنا "منى زكى" بشكل رسمى.
وتحدث مؤنس تليفونيًا مع هنا ليثبت لحازم أنها تتعجل تسجيل الطلاق لدرجة أنها ستتنازل لحازم عن كل حقوقها
وظهر حنين هنا لحازم مع عدد من الأحداث، حتى أنها طلبت من مؤنس أن تجعل حازم يرى ابنه إبراهيم لأنه لم يره منذ مولد ويحتفظ فى المنزل بالصورة الوهمية التى أرسلتها له حين كانت فى أمريكا بعد ولادتها، وبعد إلحاح وافق مؤنس.
أبطال مسلسل لعبة نيوتن
مسلسل لعبة نيوتن من بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن احمد، مايان السيد، أسامة الهادي ولاول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي أدهم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير بمشاركة سمرعبد الناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري ومن إخراج تامر محسن.
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