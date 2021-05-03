Advertisements

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الليجا الإسبانية

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره إشبيلية، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره إشبيلية، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قميص الريال ريال مدريد أمام تشيلسي الليجا

أخبار تهمك

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 11 ساعة

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ أقل من ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 17 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ 41 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالدوري الإسباني

موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليجا الإسبانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

01:20 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي