اسم الشهرة 20.. نجوم اقترنت أسماؤهم بالحيوانات والطيور في الملاعب المصرية "الجمل وصقر وغزال الأبرز"

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

ونتناول في الحلقة العشرين من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية أشهر الأسماء الغريبة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ والتي جاءت على أسماء الحيوانات والطيور وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة في ملاعب كرة القدم خلال مشوارهم الكروي...





عبد الكريم صقر





واحد من أبرز نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ لعب ضمن صفوف الأهلي والزمالك وسجل العديد من الأهداف خلال مشواره الكروي،وكان من أبرز هدافي مباريات القمة، وحقق العديد من البطولات مع القطبين ومنتخب مصر وتوفي عام 1994.





حمدي كروان





الظهير الأيسر السابق للأهلي ومنتخب مصر حمدي كروان من نجوم الكرة المصرية الذين جاءت أسماءهم على أسماء الطيور، وكان من أبرز المواهب الكروية في ملاعب الساحرة المستديرة، انضم للأهلي عام 1938 بعدما اكتشفه عبده البقال وكان ضمن الجيل الحاصل على أول بطولة دوري مع المارد الأحمر موسم 1948 / 1949.





آل الفار





من لاعبي الكرة المصرية الذين اشتهروا بأسماء الحيوانات، الأشقاء الثلاثة حسن وحسين وشريف الفار، حيث لعب الأول طوال مسيرته لنادي الزمالك وكان يلعب في مركز خط الوسط، بينما لعب شقيقه حسين في النادي الأهلي، وشارك الثنائي في بطولة كأس العالم 1934 مع منتخب مصر، أمام الشقيق الأصغر شريف مثل الزمالك من 1946 وحتى 1960 وحصد عدة بطولات ومثل مصر في أولمبياد هلسنكي 1952.





حمامة





محمد عبد الله السيد الشهير بـ"حمامة" نجم الزمالك والبلاستيك ومنتخب مصر في السبعينات والثمانينات، من نجوم الكرة المصرية الذين استوحوا أسماءهم من الطيور والحيوانات وكان اسمه سبب في شهرته الكبيرة في ملاعب الساحرة المستديرة.





سعيد الجدي





نجم خط دفاع الزمالك في السبعينات والثمانينات وأحد رموز القلعة البيضاء حمل اسمه لقب "الجدي" واشتهر به خلال مسيرته الكروية مع الفريق الأبيض وحقق عدد من الانجازات والنجاحات التي لا تزال خالدة في أذهان الجماهير حتى الآن.





خالد الضبع





تضم قائمة أشهر نجوم الكرة المصرية الذين جاءت أسمائهم على أسماء حيوانات خالد الضبع حارس مرمى غزل المحلة والأهلي في التسعينيات.





حمزة الجمل





نجم دفاع الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق حمزة الجمل استوحى لقبه من أسماء الحيوانات، لعب مع الدراويش 8 سنوات من 1990 وحتى 1998 وكان من أبرز نجوم جيله، وبعد رحيله عن الفريق لعب لأندية القناة وطلائع الجيش ومنتخب السويس، وعمل في التدريب بعد اعتزاله حيث تولى قيادة أندية القناة والمقاولون وسموحة وظفار العماني والرجاء وغيرها.





حمام إبراهيم





نجم الإسماعيلي السابق وصاحب القدم اليسرى المميزة حمام إبراهيم أحد أفضل من شغلوا مركز الجناح الأيسر في الكرة المصرية، بدايته كانت في الألومنيوم 1996، ولعب في الإسماعيلي من 1998 وحتى 2004 وكان ضمن الجيل المتوج مع الدروايش بلقب الدوري وكأس مصر 2001 -2002.





سعيد قطة





محمد سعيد الشهير بـ"قطة" لاعب الزمالك السابق من الأسماء الغريبة في ملاعب الكرة المصرية، بدايته كانت في ناشئي الأهلي ورحل بعد 6 أشهر فقط ولعب مع أندية الاعلاميين والاتصالات وكاسكادا، وانضم للزمالك موسم 2011/2012، ولم يحصل على فرصة للمشاركة ليتم الاطاحة به سريعا.





علي غزال





مدافع منتخب مصر السابق علي غزال بدأ مشواره في نادي السكة الحديد، ولعب لعدد من الأندية داخل وخارج مصر خلال مشواره أبرزها، وادي دجلة وناسيونال ماديرا، وفانكوفر الكندي، وجويزهو زيتشينج الصيني، وفريرينسي البرتغالي ولاريسا اليوناني، ويلعب حاليًا في سموحة.





أحمد تمساح





واحد من اللاعبين المميزين في الكرة المصرية كان يلعب في مركز خط الوسط والجناح الأيسر ويمتلك قدرات تهديفية عالية، لعب خلال مشواره لعدة أندية أبرزها، الداخلية، واتحاد الشرطة وظفار العماني وسموحة وحرس الحدود.





علي الفيل





مدافع فريق طلائع الجيش الحالي علي الفيل واللاعب السابق في فريقي تليفونات بني سويف وحرس الحدود جاءت كنيته على أسماء حيوان ايضا ليتواجد في قائمة نجوم الكرة المصرية الذين اشتهروا بأسماء الحيوانات والطيور في ملاعبنا المصرية.





كريم الديب





لاعب الاتحاد السكندري كريم الديب من اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء الحيوانات في الكرة المصرية لعب للمقاولون العرب وطنطا والرجاء المطروحي.





إسلام الفار





من اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء الحيوانات إسلام الفار لاعب نجوم المستقبل السابق والذي انضم للنادي الأهلي عام 2016 في صفقة أحدثت جدلا كبيرا بسبب قيمتها الكبيرة، وبعدها تم اعارته لنادي أسوان، وانتقل منه لنادي طنطا لمدة موسمين، ولعب معارا لنادي سموحة عام 2019.



