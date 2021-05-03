أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الاثنين، تسجيل 20732 إصابة جديدة بفيروس كورونا و391 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا 2.555.587، كما ارتفعت الوفيات إلى 72875 حالة وفاة، وفقًا للمتحدثة باسم وزارة الصحة ، سيما سادات لاري.

وأوضحت المتحدثة الإيرانية، أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 2.004.949 شخصا، مضيفة أن 5461 من المصابين في حالة حرجة.

وقالت إن مليون و251 الفا و899 جرعة من اللقاح المضاد لكورونا تم تطعيمها للمواطنين حتى الآن.