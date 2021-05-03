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ملخص أحداث مسلسل "ضل راجل" الحلقة 21 ومواعيد العرض والإعادة

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل ضل راجل بطولة النجم ياسر جلال والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة، بجانب عرض ملخص وأحداث الحلقة 21 من ضل راجل التي أثارت إعجاب الكثيرين.

ملخص أحداث مسلسل "ضل راجل" الحلقة 21
مواجهة هدى "نرمين الفقى" لوالدة سليم "محمد يسرى" بأن ابنها زوج ابنتها شهد، وتترجاها بأن يخرج زوجها ياسر جلال من السجن حتى لو تطلب الأمر أن تركع وتبوس قدمها. 

تسرق شروق زوجة عم سلطان "أحمد حلاوة" المبلغ الذى تقاضاه مقابل بيع التاكسى، ويهرع إلى الشارع بـ"البيجاما"، وتحدث مع زوجته الأولى إنعام سالوسة ليشكوا لها ما حدث.

يتزوج عمرو "محمد عادل" من والدة صديقه سليم "محمد يسرى" دون معرفته طمعًا فى شركتها وأموالها. وتكشف الأحداث زواجه من أخرى ويخبرها بأنه فعل ذلك من أجل أموالها.

مواعيد عرض ضل راجل 22
يعرض الساعة 11:30 مساء يوميًا خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم في الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

أبطال عمل ضل راجل
ومسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، كل من اللبنانية نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، وعدد آخر من الفنانين.

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