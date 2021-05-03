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مواعيد عرض مسلسل النمر الحلقة 21 لـ محمد إمام والقناة الناقلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل النمر بطولة النجم محمد إمام والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل النمر
يعرض يوميا في رمضان الساعة 10.15 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا، والساعة 1.45 ظهراً على قناة الحياة.

أبطال مسلسل النمر
مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي.

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