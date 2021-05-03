Advertisements

اعرف مواعيد عرض مسلسل "المداح" الحلقة 21 والإعادة

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل "المداح" بطولة النجم حمادة هلال والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة

موعد عرض مسلسل المداح الحلقة 21
يعرض المسلسل في الساعة التاسعة والنصف مساءً على قناة "النهار"، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 04:05 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 4 عصرًا.

أبطال عمل "المداح"
"المداح" بطولة النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أخبار تهمك

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 5 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مفاجآت في تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام غزل المحلة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء صلاة عيد الفطر بسبب فيروس كورونا في سلطنة عمان

منذ حوالي 11 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ 42 دقيقة

تعرف على بديل محمد صلاح في قائمة منتخب مصر بأولمبباد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 17 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة جديدة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ أقل من ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 16 ساعة

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

01:20 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

02:44 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي