المنتخب يخاطب جلطة سراي من أجل مصطفى محمد





يواصل المنتخب الوطني المصري الاوليمبي بقياده الكابتن شوقي غيرب حشد كافة العناصر الأساسية وذلك قبل أولمبياد طوكيو القادمة حيث تم مخاطبة ليفربول بشكل رسمي من أجل الحصول على خدمات الدولي محمد صلاح.





وحان الدور على مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التري حيث قرر مسؤولو المنتخب الأولمبي إرسال ملف كامل عن المشاركين من الفراعنة في أولمبياد طوكيو للأندية التي سيحصل منها المنتخب على لاعبين مصريين.





وتضمن الملف تفاصيل المعسكر بالإضافة إلى أماكن الإقامة ومواعيد المباريات والملاعب التي تقام عليها خاصةً وأن الأندية تحتاج إلى معرفة كل هذه التفاصيل.





في الوقت الذي ينتظر فيه شوقي غريب رد من ليفربول على إنضمام صلاح لقائمة الفراعنة التي ستشارك في الأولمبياد مطلع شهر يوليو القادم.