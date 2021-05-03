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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 3-5 2021

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 3-5-2021

أسعار الدولار اليوم الاثنين 3-5-2021 في البنوك

استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه مع تعطل البنوك اليوم الإثنين 3-5-2021 مع الاحتفال بشم النسيم.. التفاصيل من هنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-5-2021 في السوق المحلي 

استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين.. التفاصيل من هنا

"صندوق الدولي" يضع آليات لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

قالت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولى، إنه كان لجائحة كوفيد-19 تأثيرا طاحنا على فقراء العالم بشكل خاص، وقد تكون هذه الجائحة قد دفعت بنحو 100 مليون نسمة في هوة الفقر المدقع في عام 2020 وحده، بينما تحذر الأمم المتحدة من أن الفقر قد يزداد في بعض المناطق إلى مستويات لم نشهدها منذ 30 عاما.. التفاصيل من هنا

تراجع واردات الرنجة بقيمة 11 مليون جنيه في شهر ديسمبر الماضي 

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع الواردات المصرية من الرنجة في شهر ديسمبر الماضي، فيما لم تسجل نشرة التجارة الشهرية التابعة للجهاز أية واردات للرنجة، ضمن قائمة أهم واردات السلع الغذائية في آخر إصدار لها في شهر يناير الماضي.. التفاصيل من هنا

"الإسكان": 4.3 مليار جنيه استثمارات الوزارة في الفيوم منذ تولي السيسي

 قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن اجمالي الاستثمارات التي أنفقتها وزارة الإسكان بمحافظة الفيوم منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2014 وحتى الآن، بلغت 4.306 مليار جنيه، لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالمدن القائمة بالمحافظة، وبمدينة الفيوم الجديدة.. التفاصيل من هنا

وزيرة الصناعة تبحث مع "نيسان العالمية" خططها الاستثمارية في مصر

 بحثت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، مع جويلوم كارتيه رئيس مجلس إدارة شركة نيسان العالمية لمنطقة إفريقيا  والشرق الأوسط.. التفاصيل من هنا

بروتوكول تعاون بين "العربية للتصنيع" و"سامكو مصر" لتنفيذ المشروعات القومية 

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، بروتوكول التعاون مع مجموعة شركات "سامكو مصر"، بهدف تنفيذ المشروعات القومية بمصر والمنطقة الأفريقية والعربية.. الفاصيل من هنا

وزير الزراعة: حصاد 1.2 مليون فدان قمح وتوريد مليون طن

 قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي حصاد محصول القمح بلغ حتى الآن 1.2 مليون فدان، وتم توريد نحو مليون طن لوزارة التموين.. التفاصيل من هنا

"المالية": صغار الممولين بالمحافظات ضربوا أروع الأمثلة في الالتزام الضريبي

مع بداية إلزام الأشخاص الطبيعيين «الأفراد» بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا هذا العام، انعكست توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بشتى السبل، فى العديد من المسارات بعضها يُركز على توظيف الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والمقروءة.. التفاصيل من هنا

20 % زيادة متوقعة في مبيعات الأجهزة الكهربائية.. وتحذيرات من "حرق الأسعار"

توقع مجدي عرابي، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة، زيادة مبيعات الأجهزة الكهربائية خلال موسم عبد الفطر، بنسبة تصل إلى 20%، وذلك تزامنا مع موسم الزواج وأعياد المسلمين والاقباط، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين على الشراء.. التفاصيل من هنا 

أجهزة المدن الجديدة ترفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ الإجراءات الاحترازية

  أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم غلق  جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكذا ري كافة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية وغمرها بالمياه.. التفاصيل من هنا

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