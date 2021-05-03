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مساعد مورينيو مديرًا فنيًأ للهلال السعودي

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وقعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي اليوم الأثنين عقد مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس لقياده الفريق حتى نهاية الموسم الجاري خلفًا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وتمت إقالة ميكالي من تدريب الزعيم وذلك بسبب سوى النتائج والمستمى الذي قدمه الزعيم خلال الفترة الماضية الأمر الذي كلفه مغادرة دوري ابطال آسيا من دور المجموعات.

ومن المُنتظر أن يصل البرتغالي صاحب الخمسة وخمسين عامًأ إلى العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الأثنين على متن طائرة خاصة.

وعمل مورايس مساعد لجوزيه مورينيو في الكثير من الأندية العديدة مثل تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني ويتميز بمسيرته التدريبية بالكرة السعودية والآسيوية بعد أن نجح في الفوز مع جيونبوك بجائزة أفضل مدرب في ادلوري الكوري الجنوبي وأشرف على تدريب الحزم والفيصلي وتوج مع الشباب بكأس السوبر السعودي.

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