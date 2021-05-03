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مكاسب طفيفة للبورصة خلال تعاملات شهر ابريل الماضي

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
الفجر الاقتصادي
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حققت البورصة المصرية أداء جيدا خلال تعاملات شهر ابريل، حيث صعد  رأسمالها السوقي بقيمة 0.1% ليصل إلى مستويات 650.7 مليار جنيه رابحا نحو 1.7 مليار جنيه.

 

وأظهر التقرير الشهري للبورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي " egx30"  بنسبة 0.88 % ليصل إلى مستويات 10475.26 نقطة، وارتفع المؤشر" egx70"  متساوي الأوزان  بنسبة 4.5% ليصل إلى مستويات 2058.98 نقطة، كما صعد المؤشر " egx100"  بنسبة 2.18% إلى 2974.07 نقطة.

 

 

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 8.65 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 426 مليون ورقة منفذة على 713 ألف عملية ، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.90 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 751,13 مليون ورقة منفذة على 913 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 16.37 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 84.62 % خلال الشهر.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 1.80 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.13 %و العرب على 8.6 %و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

واتجهت تعاملات المستثمرون  الأجانب إلى البيع منذ بداية العام بصافي  بيع بقيمة 7.410 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 3.322 مليون جنيه.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 1.83 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 2.10 %و سجل العرب 7.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 3.728 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2.591 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

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