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الفنانة الشابة جميلة عوض ضحية برنامج "رامز عقله طار"

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
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تقع الفنانة جميلة عوض اليوم، الاثنين ضحية برنامج "رامز عقله طار"، والذي يستقطب ضيوف البرنامج لافتتاح مدينة ملاهي جديدة بالرياض بالمملكة العربية السعودية.


ويستقبل ضيف البرنامج في البداية حسن عسيري ويمارسان بعض الألعاب، التي يتدخل فيها رامز جلال بطريقته، ثم تستقبل الضيف المذيعة سارة مراد لتوجه له بعض الأسئلة قبل أن تتركه فريسة لمقلب رامز جلال.

 

ويتشوق الجمهور لمعرفة ضيف حلقة رامز جلال اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، حيث يعد من الأكثر بحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة الضحية الجديدة لمقالب رامز من مشاهير الفن والإعلام والرياضة.

 

ويتنكر رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، في شخصية رجل هندي يركب مع الضيف الضحية إحدى الألعاب التي تقف على ارتفاع عالِِ ويحدث بعض التخريب في اللعبة، ويضطر معها الضحية للقفز من على ارتفاع 13 مترا ليسقط في المياه من الخوف ليكتشف المقلب بعدها مباشرة.

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