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عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غدًا الثلاثاء مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الإتحاد لحساب مباريات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين  في  تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

تُنقل مواجهة الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي بريميوم 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الاسباني ويعلق عليها الجزائري الكبير حفيظ دراجي..

في الوقت الذي ستكون فيه المباراة متاحة عبر 13 قناة أخرى وهي :-


Sky Sports Main Event UK
TV2 Sport Premium 1 HD
Diema Sport 2 HD
SuperSport Maximo 1
Idman Azerbaycan
beIN Sports HD 1 English
Sky Sports Ultra HD (4K)
RMC Sport 1
Premier Sport HD Slovakia
Sky Sports Premier League UK
beIN Sports Connect
S Sport 1 HD
SuperSport LaLiga HD

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مان سيتي دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

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