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بعد نصف عام من الإغلاق.. اليونان تعيد فتح الحانات والمطاعم

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:34 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعادة السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، فتح المطاعم والحانات والمقاهي، بعد نصف عام من الإغلاق الإجباري بسبب وباء كورونا المستجد، بقواعد تشغيل صارمة للغاية، وفي ظل قلق أصحابها على مستقبل أعمالهم.

 

وتزايدت الحجوزات الهاتفية، في الأيام القليلة الماضية، لمواطنين راغبين في تناول الطعام خارج المنزل، خاصة في عطلة مثل عيد الفصح.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية، عن أصحاب المطاعم أنهم غير قادرين على قبول المزيد من الحجوزات حتى نهاية الأسبوع، بالنظر إلى أن توفر عدد محدود من الطاولات بسبب القيود التي لا تزال سارية.

 

وقالت السلطات اليونانية، إنه يسمح للمنشآت بتقديم خدماتها لعملائها فقط على "التراسات"، وهو أمر يحظر فتح عدد كبير من المطاعم التي لا تملك بأماكن مفتوحة أمامها.

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