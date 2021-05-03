كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك





منح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك الضوء الأخضر لإدارة القلعة البيضاء من أجل إيجاد عرض مناسب لرحيل واحد من لاعبي الفريق بنهاية الموسم الجاري.





ويرفض كارتيرون إستمرار التونسي سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب المعار لنهاية الموسم حيث يحق للقلعة البيضاء شراء عقد سيف الجزيري مقابل 12 مليون جنيه بعد ضم اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية مقابل 8 مليون جنيه.





وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن كارتيرون يرى أن إمكانيات المهاجم أقل من مستوى نادي الزمالك الأمر الذي يجعله لا يفضل التعاقد معه بصورة نهائية.





يُذكر أن الزمالك تعادل مع بيراميدز يوم أمس بهدف لكل فريق ليواصل الأبيض مسلسل إهدار النقاط بعد أن تعادل في الجولة ما قبل الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين لكلًا منهما.