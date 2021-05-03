صافرة إيطالية لموقعة تشيلسي وريال مدريد





إختيار الإتحاد الدولي لكرة القدم يويفا الحكم الدولي الإيطالي دانييلي أورساتو لإدارة مباراة تشيلسي ضد ريال مدريد المقرر لها الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.





وسبق وأن أدار أورساتو مباراة تشيلسي وأتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا املوسم الجاري والتي إنتهت لصالح البلوز بهدفين مقابل لا شيء يوم 17 مارس الماضي.





ويساعد أورساتو مواطناه أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، بينما سيكون الإيطالي ماسيميليانو إيراتي مسؤولا عن حكم الفيديو المساعد.





يُذكر أن مواجهة الفريقين في الذهاب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو يوم الثلاثاء الماضي قد إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.