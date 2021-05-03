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نرمين الفقي تفرج عن صورة جديدة من كواليس "النمر"

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
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شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها صورة جديدة من كواليس مسلسل" النمر"  عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت الفنانة نرمين الفقي برفقة النجم محمد إمام، وعلقت على الصورة قائلة : "من كواليس المسلسل و لسة الي جاي اقوي".


تشارك  النجمة نرمين الفقي فى مسلسل "النمر" إلى جانب محمد إمام ومعهما كل من هنا الزاهد، ومحمد رياض، ونيرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور.


وتلقى الفنان محمد عادل إمام، إشادات واسعة، في رمضان العام الماضي، بعد مشاركته في مسلسل هوجان، والذي تدور أحداثه حول تورط الشاب هوجان ذي القدرات الخارقة في مقتل سليمان دفاعًا عن بهلول، ثم يتورط في سرقة فيلا مع لطفي وحورس ونوجة، لكن كمال اللباد يستغل قوة هوجان بجعله حارسا شخصيا له، في حين تواصل وردة بحثها عنه والتقرب منه لكي تتزوجه.


ويعرض مسلسل النمر بطولة الفنان محمد إمام على قنوات “الحياة، الحياة مسلسلات، أبو ظبي، أبوظبي دراما”، منصت “شاهد” و"Watch iT".

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