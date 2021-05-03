الزراعة : إغلاق 49 عيادة بيطرية تعمل بدون ترخيص خلال ابريل

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها شنت حملات تفتيشية على 275 مركز بيع وتداول الأدوية واللقاحات في 12 محافظة على مستوي الجمهورية.

وأضافت أن تلك الحملات تأتي بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بهدف الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية.

وتابع، أن الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي رصدت 65 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كما تم إصدار 17 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (49) منشأة بيطرية تحديدا في محافظات الشرقية- المنوفية – الدقهلية – بنى سويف – الإسكندرية- الإسماعيلية – كفر الشيخ – قنا – القاهرة – الفيوم - البحيرة، وتم عمل (5) محاضر (جنح) بمحافظات: بنى سويف والمنوفية وكفر الشيخ وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – السويس، و تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (6) مركز بيطري مخالف بمحافظات: القاهرة – الدقهلية.