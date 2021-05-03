Advertisements

الزراعة : إغلاق 49 عيادة بيطرية تعمل بدون ترخيص خلال ابريل

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها شنت حملات تفتيشية على 275 مركز بيع وتداول  الأدوية واللقاحات في 12 محافظة على مستوي الجمهورية.

 

وأضافت أن تلك الحملات تأتي بالتعاون مع  مديريات الطب البيطري بهدف الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية.

 

وتابع، أن الحملات التى تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي رصدت 65 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كما تم إصدار 17 قرار إداري لأغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (49) منشأة بيطرية  تحديدا في محافظات الشرقية- المنوفية – الدقهلية – بنى سويف – الإسكندرية- الإسماعيلية – كفر الشيخ – قنا – القاهرة – الفيوم - البحيرة، وتم عمل (5) محاضر (جنح) بمحافظات: بنى سويف والمنوفية وكفر الشيخ وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – السويس، و تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (6) مركز بيطري مخالف بمحافظات: القاهرة – الدقهلية. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة واغلاق العيادات البيطرية المخالفة وزارة الزراعة الزراعة الادوية البيطرية

أخبار تهمك

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ 17 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ 43 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة الا ربع

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ حوالي 3 ساعات

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ ساعتين و 50 دقيقة

كارتيرون يرفض استمرار نجم الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 17 ساعة

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ ساعة و نصف

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 8 ساعات

"مين يقدر على كريستيانو".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

منذ 40 دقيقة

موضوعات متعلقة

"بيطري الشرقية": ضبط 3829 عبوة دواء مخالفة خلال شهر أكتوبر

التحفظ على 3275 عبوة أدوية بيطرية محظور تداولها بالشرقية (صور)

ضبط 100 ألف عبوة دواء منتهية الصلاحية خلال 2018 بالشرقية (فيديو)

الزراعة تشن حملات على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية

الزراعة: وصول أول شحنة برتقال مصري إلى الموانئ النيوزيلندية

الزراعة تشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

03:28 م

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

01:20 م

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي