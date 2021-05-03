60 % حصة دول الخليج من صادرات النفط الخام إلى كوريا

عقد السفير الكوري جو بيونغ ووك اجتماعاً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في مقر الأمانة، وقد تم بحث سبل تسريع التعاون في الشؤون السياسية والاقتصادية بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد السفير على أن كوريا التي تُعد عاشر أكبر اقتصاد في العالم، قامت بالحفاظ على علاقات اقتصادية خاصة جداً مع دول مجلس التعاون الخليجي، متمثلةً – على سبيل المثال – في استيراد أكثر من 60٪ من النفط الخام من دول مجلس التعاون العام الماضي".





وقد أعرب السفير جو والدكتور نايف عن تقديرهما للعلاقة الودية طويلة الأمد بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي واتفقا على العمل المشترك لتوسيع وتعميق الشراكة الاستراتيجية في المستقبل، ليس فقط في قطاع الطاقة التقليدي، ولكن أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة الدفاع والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الرقمية، وستواصل كوريا تعزيز جهودها لتوسيع التجارة والاستثمار مع دول مجلس التعاون الخليجي.