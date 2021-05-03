نادي إنجليزي ينضم إلى سباق الحصول على أجويرو

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن هناك ناديًا إنجليزيًا جديدًا انضم إلى سباق التعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









ومن المقرر أن ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الحالي، وأعلن النادي أن اللاعب سيرحل الصيف المقبل.









وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إيفرتون يرغب بقوة في الحصول على خدمات أجويرو مجانًا.









وتابعت الصحيفة، أن أجويرو لا يزال على رادار نادي برشلونة الإسباني، لكن الصفقة لن تكون سهلة.









يذكر أن المهاجم الأرجنتيني يحظى أيضًا باهتمام كل من تشيلسي وتوتنهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.



