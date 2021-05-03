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4 تحذيرات عاجلة بشأن طقس الأيام المقبلة.. اعرفها

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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عدة تحذيرات أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك ضمن توجيهاتها للمصريين من أجل توخي الحذر من المناخ المتقلب.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتكون درجة الحرارة 39 درجة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى و40 درجة يوم الثلاثاء ثم 41 درجة يوم الاربعاء.

ارتفاع بالحرارة يصل ٤٣ درجة
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس التي تتعرض لها البلاد ستشهد خلال الأيام القادمة ارتفاع شديد في درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة.

ذروة الحرارة الإثنين والثلاثاء
وفي تصريحات تليفزيونية، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية إن ذروة الموجة الحارة في يوم غد الاثنين والثلاثاء 4 مايو على ان تبدأ في الانخفاض مرة أخرى بداية من الخميس المقبل.

تحذير للأطفال وكبار السن
وذكر أن الطقس في الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع كبير في درجات الحرارة في ساعات الليل لن تقل عن 20 درجة، محذرا الأطفال وكبار السن من الاعتماد فقط على الملابس الصيفية الخفيفة، خلال الأيام التي تنشط بها الرياح ليلا، حتى لا تتم إصابتهم بنزلات البرد مشابهة مع اعراض فيروس كورونا.

انخفاض الحرارة الخميس
وتواصل هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للمواطنين في مواجهة الطقس السيئ بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين مؤكدة بأن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار اعتبارًا من يوم الخميس 6 مايو المقبل وستنخفض درجات الحرارة على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة والجيزة.

واعتبارا من يوم الخميس 6 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الانحاء.

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