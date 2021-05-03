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3.2 ملايين وفاة و152 مليون إصابة بكورونا حول العالم

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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اقترب إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم من 152.9 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي أعطيت حول العالم 1.16 مليار جرعة.

 

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى 152.875 مليونًا، وعدد المتعافين إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3.203 ملايين، وفقًا لأحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

وكانت البيانات المجمعة لوكالة بلومبرغ للأنباء، أظهرت توزيع1.164 مليار  جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

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