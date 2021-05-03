Advertisements

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثنين عن حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على توقيع واحد من أبرز اللاعبين المنتظر إنضمامهم لقلعة البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية وجود مؤشر جديد يقرب برشلونة من الحصول على خدمات الدولي الاسباني إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأبدى رونالد كومان المدير الفني لفريق نادي برشلونة حاجته الشديدة إلى الحصول على خدمات المدافع الشبا خاصةً في ظل الأنباء التي تفيد برحيل أومتيتي وسوء مستوى مواطنه كليمونت لينجليت.

يُذكر ان إريك جارسيا رفض كافة العروض التي قدمتها إدارة ناديه مانشستر سيتي من أجل تمديد التعاقد وقرر العودة لبرشلونة بعد إنتهاء عقده مع كتيبة كومان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كومان جارسيا برشلونة

أخبار تهمك

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ ساعة و نصف

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 17 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة الا ربع

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 8 ساعات

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعة و نصف

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"مين يقدر على كريستيانو".. ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

منذ ساعة الا ربع

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ثلث ساعة

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ ساعة و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

برشلونة يغازل نجم مانشستر سيتي

5 نجوم مرشحين للرحيل عن برشلونة

الكشف عن أسماء الراحلين عن برشلونة

كومان يوافق على تخفيض راتبه مع برشلونة

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

نجم مانشستر سيتي يقترب من برشلونة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

03:28 م

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي