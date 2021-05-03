عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية





أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثنين عن حصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على توقيع واحد من أبرز اللاعبين المنتظر إنضمامهم لقلعة البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية وجود مؤشر جديد يقرب برشلونة من الحصول على خدمات الدولي الاسباني إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأبدى رونالد كومان المدير الفني لفريق نادي برشلونة حاجته الشديدة إلى الحصول على خدمات المدافع الشبا خاصةً في ظل الأنباء التي تفيد برحيل أومتيتي وسوء مستوى مواطنه كليمونت لينجليت.





يُذكر ان إريك جارسيا رفض كافة العروض التي قدمتها إدارة ناديه مانشستر سيتي من أجل تمديد التعاقد وقرر العودة لبرشلونة بعد إنتهاء عقده مع كتيبة كومان.