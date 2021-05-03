"العسومي" يشيد بدور البحرين للحد من إنتشار فيروس كورونا

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالمبادرة المتميزة التي قامت بها مملكة البحرين بدعوة عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين برئاسة عميد السلك الدبلوماسي ومشاركة الممثل المقيم للأمم المتحدة، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل في جو بالمملكة والتي تعتبر الزيارة الأولى من نوعها، وذلك للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والرعاية الطبية التي تقدم للنزلاء في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المركز ضمن الجهود الوطنية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الادعاءات التي وردت مؤخرًا حول مراكز الإصلاح والتأهيل.



