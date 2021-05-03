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"العسومي" يشيد بدور البحرين للحد من إنتشار فيروس كورونا

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، بالمبادرة المتميزة التي قامت بها مملكة البحرين بدعوة عدد من السفراء المعتمدين لدى مملكة البحرين برئاسة عميد السلك الدبلوماسي ومشاركة الممثل المقيم للأمم المتحدة، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل في جو بالمملكة والتي تعتبر الزيارة الأولى من نوعها، وذلك للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والرعاية الطبية التي تقدم للنزلاء في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المركز ضمن الجهود الوطنية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في مملكة البحرين، بالإضافة إلى الادعاءات التي وردت مؤخرًا حول مراكز الإصلاح والتأهيل.

كما أكد "العسومي"، على أن دعوة مملكة البحرين لمثل هذه الزيارة يؤكد على قيم مملكة البحرين وثقافتها الأصيلة باحترام حقوق الإنسان والتي تأتي نتاجًا للنهج الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشددًا على أن مملكة البحرين ملتزمة بأعلى معايير حقوق الإنسان دوليًا وبتطبيقها على أرض الواقع حيث تمثل زيارة مركز التأهيل دليلًا حقيقيًا على هذا الالتزام الذي تحرص المملكة على تطبيقه في كافة المجالات على أراضيها.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الرعايه الطبيه البحرين

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