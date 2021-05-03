أفادت قناة العربية، اليوم الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يقيم استخدام لقاح فايزر للأطفال بين عمر 12 إلى 15 سنة.

وقد اقترح الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، تخفيف القيود على المسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي، بدأ إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينكا بشأن تسليم لقاحات فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأصدرت هيئة الصحة الدنماركية، بيانًا أكدت فيه أن البلاد ستواصل حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي دون استخدام لقاح "أسترازينيكا".