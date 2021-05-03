اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف جهاد جريشة





كشف مصدر مطلع في الاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الآونة الأخيرة بشأن إيقاف الحكم الدولي المصري جهاد جريشة والذي أدار مواجهة الزمالك وبيراميدز يوم أمس الأثنين.





وفي تصريحات خاصة للفجر الرياضي قال المصدر الذي رفض الإفصاح عن إسمه ان ما تردد عن إيقاف جريشة لمدة شهر بعد أزمة إحتساب الوقت بدل الضائع في مواجهة الزمالك وبيراميدز أمس أمر غير صحيح بالمرة.





وأضاف:" لجنة التحكيم لم تصدر أي قرارات بشأن إيقاف جهاد جريشة عقب مواجهة الفريقين ولا صحة لما تردد عن إعادة المباراة بسبب الأخطاء التحكيمية.





يُذكر أن جريشة تعرض لإنتقادات واسعة بسبب عدم إحتساب الوقت بدل الضائع كاملًا في مواجهة الفريقين التي إنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.