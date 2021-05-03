تداول 344 شاحنة و7600 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر





أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بمواني الهيئة، اليوم الاثنين، شهدت تداول 344 شاحنة ،فيما بلغ حجم التداول للبضائع العامة 7600 طن .





وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان صادر أن حركة الواردات بلغت 1100 طن بضائع و123 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع و221 شاحنة.





وأضاف البيان أن ميناء سفاجا شهد مغادرة السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء السفينتين امل والحرية ..كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة امل.