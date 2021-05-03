Advertisements

تداول 344 شاحنة و7600 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:17 م
بوابة الفجر
Advertisements

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن حركة تداول شاحنات البضائع بمواني الهيئة، اليوم الاثنين، شهدت تداول 344 شاحنة ،فيما بلغ حجم التداول للبضائع العامة 7600 طن .

وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان صادر أن حركة الواردات بلغت 1100 طن بضائع و123 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع و221 شاحنة.

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا شهد مغادرة السفينتين محبة وبوسيدون اكسبريس بينما استقبل الميناء السفينتين امل والحرية ..كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة امل.

أخبار تهمك

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 19 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ ساعتين

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 17 ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 9 ساعات

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 28 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

04:31 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

02:55 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي