الأمم المتحدة: حصة التجارة الإلكترونية قفزت إلى 19% من مبيعات التجزئة





أظهرت دراسة نشرتها الأمم المتحدة اليوم الإثنين أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت نحو خمس إجمالي تجارة التجزئة العام الماضي، إذ قادت إجراءات عزل لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى ازدهار التجارة الإلكترونية.





وأشارت تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية استنادا لبيانات مكاتب إحصاء وطنية في اقتصادات كبري إلى أن المبيعات عبر الإنترنت مثلت 19% من إجمالي مبيعات التجزئة في 2020 ارتفاعا من 16 % قبل عام.





واستأثرت كوريا الجنوبية بأكبر حصة بلغت 25.9% ارتفاعا من 20.8% قبل عام. وبلغت حصة الصين 24.9 % وبريطانيا 23.3 %والولايات المتحدة 14 %.





وقال المؤتمر إن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية ارتفعت 4 % إلى 26.7 تريليون دولار في 2019 حسب أحدث تقدير متاح. ويشمل ذلك المبيعات بين الشركات والمبيعات من الشركات للمستهلك، وبما يعادل 30 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي.





ويفيد التقرير بأن الجائحة سببت تباينا في حظوظ كبرى شركات التجارة الإلكترونية التي تخدم المستهلك مباشرة في 2020.