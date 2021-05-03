Advertisements

إصابة وزير الرياضة الجزائري بفيروس كورونا

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أفادت وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بأن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، أصيب بفيروس كورونا.

 

ونقلت شبكة "النهار" على موقعها الالكتروني عن مسؤولة الإعلام بالوزارة قولها إن خالدي(38 عاما)، دخل في حجر صحي طوعي.

 

وذكرت الشبكة :"أُصيب وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بفيروس كورونا المُستجد ”كوفيد 19″. .. تحاليل “pcr” التي أجراها الرجل الأول في الرياضة الجزائرية جاءت ايجابية ليدخل سيد علي خالدي في حجر صحي اجباري".

أخبار تهمك

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ ساعتين و 6 دقيقة

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 7 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 17 ساعة

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ نصف ساعة

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ ساعتين و 21 دقيقة

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ نصف ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

04:31 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

02:55 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي