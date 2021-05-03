إصابة وزير الرياضة الجزائري بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام محلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بأن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، أصيب بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة "النهار" على موقعها الالكتروني عن مسؤولة الإعلام بالوزارة قولها إن خالدي(38 عاما)، دخل في حجر صحي طوعي.

وذكرت الشبكة :"أُصيب وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بفيروس كورونا المُستجد ”كوفيد 19″. .. تحاليل “pcr” التي أجراها الرجل الأول في الرياضة الجزائرية جاءت ايجابية ليدخل سيد علي خالدي في حجر صحي اجباري".