Advertisements

دولة عربية تمنع صلاة العيد.. ما هي؟

الإثنين 03/مايو/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

اتخذت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان عدة قرارات، من ضمنها عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية هذا العام.

 

وفي إطار مواجهة جائحة كورونا، أصدرت اللجنة القرارات الآتية:

 

أولا: استمرار العمل بقرار حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة

للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الرابعة  من صباح يوم السبت 8 مايو 2021 بالتوقيت المحلي، في كافة محافظات السلطنة.

ثانيا: منع الحركة للأفراد والمركبات ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى

الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، بداية من مساء يوم السبت 8 مايو 2021، حتى صباح يوم السبت 15 مايو 2021، باستثناء الفئات التي تم الإعلان عنها مسبقا.

ثالثا: حظر جميع الأنشطة التجارية طوال اليوم ابتداء من يوم السبت 8

مايو 2021، إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021، وتستثنى من ذلك

الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية

والصيدليات، ويسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة

الحظر المذكورة.

رابعا: تعليق حضور الموظفين إلى مقار عملهم واعتماد نظام العمل عن

بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص

الاعتبارية العامة ابتداء من يوم الأحد 9 مايو 2021 إلى يوم الثلاثاء

11 مايو 2021، وتحث اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق

خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظفين

الذين يطلب منهم الحضور إلى مقار العمل.

خامسا: عدم إقامة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات)، ومنع

التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ

والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المبارك، وتشمل

تجمعات العوائل وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا عيد الفطر المبارك عمان صلاه العيد سلطنة عمان

أخبار تهمك

وزيرة التضامن توجه بصرف 1800 جنيه مكافأة إستثنائية لجميع الرائدات المجتمعيات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

منذ ساعتين

"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

منذ حوالي 9 ساعات

"البحوث الإسلامية": 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر هذا العام

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

منذ أقل من نصف ساعة

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ ساعة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة وسط مفاجأت بالجملة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. 14 قناة مفتوحة تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

بعد انتهاء الدراسة.. تعرف على موعد الامتحان التكميلي للطلاب

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

لجنة التظلمات تنفي تقدم الزمالك باستئناف على عقوبة إمام عاشور.. والأبيض يرد

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

منها رفع الحظر جزئيا.. 7 قرارات جديدة من الملك سلمان

الصحة الفسطينية تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

مواعيد حظر التجوال في مصر خلال عيد الفطر المبارك

وكيل "محلية النواب" يناشد المواطنين الالتزام بتعليمات الحكومة خلال أيام عيد الفطر

برلماني يؤيد قرارات الحكومة بشأن حظر عيد الفطر

إجراءات حاسمة من الدول العربية لمواجهة كورونا في العيد.. اعرف التفاصيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

قرار نهائي.. موسيماني يُقرر رحيل نجم الأهلي

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

03:54 م

ضربة قاضية.. ريال مدريد يفقد «المُنقذ» أمام تشيلسي

04:31 م

عاجل.. ميسي يبلغ برشلونة بالقرار المصيري

02:55 م

مصر تقترح مشروعًا ضخمًا يربط إثيوبيا بالبحر المتوسط

08:25 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي